¿David Zepeda ha sufrido acoso sexual?

El actor David Zepeda fue cuestionado por la prensa sobre si ha sufrido acoso sexual, ya que en varias ocasiones se han filtrado vídeos íntimos de él.

Además, el sonorense acostumbra compartir fotos donde aparece con poca ropa en sus redes sociales.

La verdad no, ahora es muy fácil, se pone ‘bloquear’ y ya no pasa nada… yo creo que no hay que complicarse la vida tanto”, comentó.