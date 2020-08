David Zepeda casi golpea a Gustavo Adolfo Infante

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante durante una entrevista que le realizó Mara Patricia Castañeda reveló que en una ocasión David Zepeda casi lo agarraba a golpes.



El periodista de espectáculos confesó que todo comenzó desde que una vez comentó que el actor no canta, y como sabemos el también modelo mexicano ha buscado oportunidad también en el mundo de la música.

El incidente ocurrió afuera de un bar, Adolfo se encontraba en compañía de Coque Muñiz quien fue el encargado de calmarlos y separarlos.

Ahí estaba el Coque Muñiz, Telma, saludé, y me dice David Zepeda, ´ya párale cabr*n , me volteo y digo, ¿era a mí? y me dice, ´ya estuvo bien que estés hablando mal de mi´" agregó el conductor.