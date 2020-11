David Prowse: Entrenó a supermán y enfrentó a Schwarzenegger

ESTADOS UNIDOS.- David Prowse será recordado por su interpretación de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Dicho personaje fue una de las opciones que en su momento le dio a elegir George Lucas, también le ofreció ser Chewbacca.

Cabe señalar que el papel con el que más exposición mediática tuvo, fue consecuencia de su imponente físico -medía 1,98 metros-, aunque su marcado acento ocasionó que su voz fuera doblada por James Earl Jones. Parte del desarrollo de su físico fue consecuencia de su relación con el deporte.

Se interesó por el fisiculturismo en su adolescencia, tras pasar un tiempo hospitalizado, y durante 9 años entrenó y a sus 25 años participó en Mr. Universo, certamen en el que se enfrentó a Arnold Schwarzenegger, según se indica en el portal England Weight Lifting.

David Prowse fue amante del deporte, lo que permitió representar a su país por años.

El originario de Bristol, Reino Unido, obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Británico de Levantamiento de Pesas y posteriormente dominó la competencia por tres años sucesivos (1962 a 1964). Representó a su país en los Juegos de la Commonwealth en 1962.

Aunque a sus 50 años aún podía levantar más de 300 kilogramos, Prowse detuvo este tipo de práctica, después de lidiar con problemas de osteoartritis.

Su carrera como deportista le permitió ayudar a Christopher Reeve cuando se preparaba su físico para el personaje de supermán, asistiéndolo como entrenador personal.

Su debut como actor fue en 1967, en la parodia de la película Casino Royale, de la saga del espía James Bond, donde interpretó Frankenstein, mismo papel que repitió en The Horror of Frankenstein (1970) y Frankenstein and the Monster From Hell (1974). Además, participó en la película Naranja Mecánica y en series como Doctor Who en 1972 y The Saint Space en 1999. Participó en al menos 70 películas.