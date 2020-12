David Lander, 'Squiggy' en 'Laverne & Shirley', muere a los 73 años

ESTADOS UNIDOS.- David Lander, el actor cómico mejor conocido por interpretar a "Squiggy" en “Laverne & Shirley”, falleció a la edad de 73 años luego de una batalla de décadas contra la esclerosis múltiple.

La noticia fue confirmada por la familia del actor a "Variety", donde se detallló que Lander murió la noche del viernes en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles con su esposa Kathy a su lado.

De 1976 a 1983, a lo largo de más de 150 episodios, Lander interpretó el papel de “Andrew ‘Squiggy’ Squiggman” en la popular serie “Laverne & Shirley”, junto a Lenny del actor Michael McKean; los dos actores comenzaron a colaborar juntos cuando ambos eran estudiantes en la Universidad Carnegie Mellon y desarrollaron esos roles antes de llegar a Los Ángeles.

McKean no ha pronunciado nada respecto a la muerte de Squiggy, pero sí compartió una foto de su compañero en su cuenta oficial de Twitter.

Lander y McKean también aparecieron juntos en la pantalla grande en la comedia de guerra de Steven Spielberg “1941”, y en la cinta “Used Cars” de 1980 de Robert Zemeckis .

A lo largo de su carrera que abarcó cinco décadas, Lander también apareció en producciones como “A League of Their Own”, “Scary Movie” de 2000 (interpretando al director Squiggman) y el papel de “Tim Pinkle” en la segunda temporada de la serie original “Twin Peaks”; Lander apareció más tarde en la efímera serie” On the Air” de David Lynch .

La inconfundible voz de Lander también llevó a docenas de roles de doblaje, incluida la rata "Smart Ass" en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?”, la serie de Nickelodeon “Oswald” (nuevamente junto a McKean), la serie animada de los ochenta “Galaxy High” y como invitado en un episodio de 2002 de “Los Simpson”, donde repitió el papel de "Squiggy".

En 1999, Lander reveló que había estado luchando contra la esclerosis múltiple durante más de una década. Sin embargo, el actor se mantuvo activo hasta los últimos años, dando voz en algunos episodios de “Bob Esponja” y “Goldie and Bear “.