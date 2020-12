David “La Bestia” rompe en llanto; se despide de Exatlón

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que se especulaba desde hace unos días ya es un hecho: David Juárez “La Bestia” sale de Exatlón.

Luego de que la semana pasada, el atleta fuera operado de emergencia en la mano, se confirmó que, debido a su estado de salud, no podrá volver al programa.

La noticia la dio el conductor Antonio Rosique, donde los participantes se mostraron conmocionados por la despedida que se llevó a cabo la noche del lunes.

Nuestra entrañable Bestia tiene una fractura en la mano, que requiere cirugía, por lo tanto, es imposible que siga en esta competencia”, dijo el conductor.

Todos los integrantes de Exatlón se aproximaron a él para darle un fuerte abrazo, mientras La Bestia no contuvo las lágrimas.

“Estoy un poco tranquilo porque también me fui en mi mejor momento, sentí que estaba corriendo muy rápido, estaba disfrutándolo mucho. Me voy tranquilo porque si algo me enseñaron mis padres me han enseñado que si algo bien a hacer esta vida es a luchar, y cuando das todo y no te quedas con nada, puedes quedarte tranquilo con el resultado que ocurra, y eso fue lo que hice”, dijo David.

Uno de los momentos más emotivos de su discurso fue cuando le expresó su cariño a los concursantes de Exatlón.

“Descubrí que aquí soy muy feliz, no sé porque, pero soy muy feliz aquí, y gran parte también de la felicidad son todo mi equipo y bueno, ahora quisiera decirles muchas de las cosas que nunca les digo (…) que no tienen idea de cuánto los quiero y que si pudiera estar para siempre con ustedes no dudaría en hacerlo”, expresó.

David "La Bestia" es uno de los participantes más queridos de la historia del programa, pues se coronó como campeón de la primera temporada.