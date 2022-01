David Koechner, actor de "The Office", es detenido por conducir ebrio y atropellar una persona

ESTADOS UNIDOS.- Un actor de la famosa serie "The Office" fue arrestado el pasado viernes 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, por conducir bajo la influencia del alcohol y protagonizar un terrible accidente automovilístico donde atropelló a una persona para luego darse a la fuga.

La celebridad fue identificada como David Koechner, famoso por interpretar a Todd Packer en la serie estadounidense, además de ser conocido por su trabajo en la saga cinematográfica "Anchorman".

Pese a su gran popularidad entre pasadas y nuevas generaciones, el actor logró decepcionar a sus seguidores una vez que la noticia se hizo viral.

Y es que Koechner fue detenido por la policía a las 15:00 horas del 31 de diciembre, ingresó a una cárcel de California pasada las 17:00 hora y fue puesto en libertad a las 6:00 de la mañana del 1 de enero.

El intérprete de 59 años tiene fijada una audiencia judicial para el 30 de marzo ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura por la terrible situación que causó el viernes en Simi Valley al conducir ebrio y atropellar a una personal.

Según informó el medio TMZ, David aseguró que supuestamente se topó con un letrero de la calle mientras manejaba su vehículo bajo la influencia de las drogas o el alcohol.

El actor es conocido por interpretar al comentarista deportivo Champ Kind en la película de "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" y "Anchorman 2: The Legend Continues", además de interpretar a Todd PAcker, amigo de Michael Scott, en la versión estadounidense de "The Office". También tiene apariciones especiales en "The Goldberg" y "American Dad".