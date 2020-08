David Beckham se ejercita al ritmo de "if you wannabe my lover"

ESTADOS UNIDOS.- En su perfil de Instagram Victoria Beckham presumió a su esposo, el exfutbolista David Beckham, quien participó en el programa nocturno "The late late show" del conductor James Corden.

Desde su perfil personal, Victoria compartió un clip de la participación de David durante el programa que se transmitió la noche del viernes, donde el deportista hizo un sketch con Corden, donde interpretan una parodia en una sala de "Spinning" al ritmo de "if you want a be my lover".

"¡Me encantó ver a David Beckham en "The late late show" anoche! Siempre quiso estar en la banda", escribió la exspice girl junto al vídeo donde aparece su esposo sonriendo, que hasta la publicación de esta nota, contaba con más de 2 millones, 635 mil reproducciones.

David Beckham derrama glamour en Miami

El exfutbolista inglés compartió con sus seguidores una de sus últimas entrevistas en televisión como propietario del Inter de Miami.

Beckham ha sido uno de esos futbolistas a los que siempre ha acompañado una gran expectación sobre su vida privada, especialmente cuando su carrera deportiva le hizo aterrizar en Madrid.

Su matrimonio con Victoria, un icono dentro del mundo de la moda, los convirtió en una de las parejas más emblemáticas del universo del futbol, algo que aún puede decirse casi 20 años después, cuando ya han formado una familia que podría ampliarse muy pronto en forma de nietos.

Victoria y David Beckham han hecho de su nuevo hogar Miami, donde el inglés lleva varios años construyendo un proyecto que nació hace apenas unos meses: el Inter de Miami. Su aventura en la liga estadounidense le obligará a permanecer en Florida durante mucho tiempo, razón por la que muy pronto se instalará definitivamente allí.