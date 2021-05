David Beckham publica por error su número de teléfono

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguramente David Beckham estará mucho más ocupado que una operadora telefónica al estar contestando las miles de llamadas que le podrían estar haciendo sus fanáticos tras haber conseguido su número telefónico de muy buen fuente.

Y es que el miércoles pasado, el exjugador del Manchester United hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en la que aparece posando sus perros y accidentalmente publicó su número telefónico.

No es porque Beckham haya querido, sino que en el collar que trae uno de los canes, aparece grabado los datos de dónde llamar en caso de extravío y al deportista, de 46 años de edad, se le olvidó borrar ese pequeño detallito.

Es tan bueno estar de vuelta con estos 2, Olive estaba jugando duro para conseguir que todavía no quisiera abrazar...”, escribió Beckham, mientras abraza a su mascota y sonríe mirando hacia el horizonte.

De inmediato los fanáticos detectaron el error que había cometido el astro del futbol y comenzar a hacer comentarios al respecto.



“Mira ese número de teléfono hermano”, puso uno de los seguidores, mientras que una usuaria le contestó: “Noté que... alguien triste lo identificará”.

Sin duda alguna, la tecnología puede ser un arma de dos filos para quien haga uso de ella y es evidente que las celebridades no se salvan.

Hasta el momento, la imagen no ha sido eliminada, por lo que hace pensar que el número telefónico pudiera pertenecer a algún empleado de la estrella o a alguien cercano a él, y no le ha de preocupar tanto, ya que no ha realizado públicamente ningún comentario al respecto.