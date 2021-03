David Beckham firma contrato con Disney Plus para protagonizar serie como coach de jóvenes futbolistas

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que David Beckham dejó los campos de futbol hace casi una década, difícilmente se ha podido alejar del mundo del soccer y debido a su gran talento, siempre será recordado como uno de los grandes del futbol en el mundo.

Es por eso que Disney Plus le propuso participar en una serie con temática de futbol, según publicó The Sun, y el esposo de Victoria, ex Spice Girl, ya firmó el contrato del rodaje que promete estar espectacular.

El medio británico reveló que la serie tratará de un equipo en el Este de Londres, el cual estará integrado por jóvenes de escasos recursos, donde Beckham fungirá como mentor y entrenador.

Se detalló que el casting fue realizado en el barrio de Hackney Marshes, muy cerca de donde creció el actual dueño del Inter de Miami.

Una fuente cercana al astro del futbol habría dicho a The Sun que Beckham se mostró muy interesado en la idea, porque realmente refleja su propia experiencia cuando estaba creciendo.

Además, sigue muy comprometido con los nuevos talentos del futbol”, agregó.

Supuestamente la serie comenzaría el rodaje el próximo verano, pero hasta el momento no hay fecha de lanzamiento.

El medio publicó que la producción será tan espectacular, que tienen un presupuesto que alcanza las siete cifras.