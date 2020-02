Dave Mustaine está ''100% libre de cáncer''

LONDRES.- El pasado viernes, durante el concierto de Megadeth en el SSE Arena en Londres, Inglaterra, el vocalista de la banda, Dave Mustaine, reveló que está "100% libre de cáncer".

Cabe recordar que el músico había revelado su diagnóstico de cáncer de garganta en junio del 2019, diciendo que los médicos le habían dado un 90% de posibilidades de vencer la enfermedad.

"Hace aproximadamente un año, estábamos trabajando en nuestro nuevo álbum en Franklin, TN, y comencé a sentir algo de dolor aquí’’, señaló mientras se apuntó a la garganta, ‘‘así que fui al médico y me dijo: 'Dave, tienes cáncer'’.

El cantante continuó hablando sobre lo conmocionado y enojado que se encontraba cuando se enteró de su diagnóstico.

"Y detuvimos el registro, detuvimos todo, entré en tratamiento para el cáncer. Fueron 51 tratamientos de radiación y nueve tratamientos de quimioterapia", aseguró.

"Y cuando todo estaba dicho y hecho, todos los días pensaba: 'No puedo enfrentarme a no volver a tocar; no puedo enfrentarme a no volver a tocar'’, expresó.

Para tranquilidad de los asistentes y sus fanáticos, el cantante al finalizar comentó que había liberado la batalla.

"Y el 16 de octubre, fui a ver al médico y me dijo: 'Estás 100% libre de cáncer'".