Dave Mustaine asegura que la marihuana fue de mucha ayuda durante el tratamiento de cáncer

ESTADOS UNIDOS.- Dave Mustaine, vocalista de Megadeth, quien ganó la lucha contra el cáncer, reveló a la revista Metal Hammer que fumar marihuana definitivamente lo ayudó con su apetito y básicamente a superar el tratamiento.

"El tratamiento de cada persona es diferente, pero Bruce Dickinson había sufrido cáncer de garganta hace unos cinco años, por lo que pudo darme una idea de qué esperar. Su mayor consejo fue escuchar a los médicos y no apresurarse a volver al escenario. Le dijeron que esperara, pero volvió a actuar y no salió nada. Bien ok. Lo entiendo. Bruce esperó un mes antes de su primer show, así que me detuve un poco más. Mi último tratamiento fue en septiembre e hice suficiente tiempo para descansar, hacer ejercicio y comer justo antes de volver a salir de gira. Hicimos 22 citas en el extranjero, y ahora me siento genial, excepto por el cansancio. Pero creo que mucho de eso podría deberse a um, actividades extracurriculares. Quedarse hasta tarde. No durmiendo. Tal vez un poco, ya sabes’’, mencionó.

Mustaine ha contado la historia de que cambió una onza de hierba por el primer registro que obtuvo, por lo que no es ajeno a la planta.

El cannabis medicinal es actualmente legal en 33 estados de E.U.A, mientras que el cannabis recreativo es legal en 11 estados.

Por otra parte, Mustaine se encuentra actualmente trabajando en las voces para la nueva producción musical de Megadeth.