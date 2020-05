Datos curiosos del Agente 007 que posiblemente ignorabas

007 es sin duda, el número más emblemático de la historia del cine. La famosa cifra que identifica al personaje de James Bond, al mismo tiempo se ha convertido en una de las franquicias más reconocidas y famosas del mundo.

Por otra parte, a unos meses de estrenarse “No time to die”, a través de una bitácora cinéfila te compartimos algunos datos curiosos que tal vez no sabías de las más de veinte películas del icónico agente secreto.

1. El nombre de James Bond proviene… ¡de un ornitólogo!

Ian Fleming, el novelista creador de James Bond, buscaba un nombre corto y sencillo para el personaje que tenía en mente para Casino Royale, la primera novela de la saga.

Lo encontró gracias a su afición a la contemplación de aves y al nombre que vio impreso en una publicación sobre la materia: el del ornitólogo estadounidense James Bond. Ian Fleming tomó prestado el nombre para su personaje.

Años después, cuando James Bond ya era un personaje famoso, ofreció al ornitólogo y a su esposa la posibilidad de utilizar el nombre de Ian Fleming para lo que quisieran. El James Bond real aprovechó esa “licencia para nombrar” para llamar a una especie rara de aves de Jamaica con el nombre del escritor.

2. 007 suma 58 encuentros pasionales

James Bond también es conocido por su facilidad para otro tipo de aventuras: las amorosas. Por el momento ya ha tenido 58 conquistas.

Sylvia Trench, el personaje interpretado por la actriz Eunice Gayson, fue la primera chica Bond, un calificativo que de forma errónea se ha atribuido popularmente a Ursula Andress.

Y no sólo eso, sino que el personaje de Sylvia Trench consiguió algo igualmente difícil: repetir presencia como chica Bond en dos películas. Fue en las dos primeras cintas de la saga: Dr No y Desde Rusia con amor.

3. James Bond toma un trago cada 10 minutos y 53 segundos

Las unidades de alcohol consumidas en las 24 películas de James Bond oficiales realizadas hasta ahora (las producidas por EON Productions) se elevan hasta las 302.

Y eso supone que, de media, James Bond toma un trago cada 10 minutos y 53 segundos. Lo que sorprende es que la bebida que tiene más presencia en la saga no es su famoso vodka Martini “agitado, no revuelto”, sino el champán, que aparece en 21 películas de la saga.

4. James Bond ya ha utilizado 156 gadgets distintos

La mayoría de los ‘gadgets’ con los que James Bond ha salido (o no) de un apuro sabemos que se los ha proporcionado Q.

Pero puede que hasta ahora no supieras que el número de artilugios usados por James Bond alcanza ya los 156 y que el nombre real de Q, Major Boothroyd, es un homenaje al especialista en armas Geoffrey Boothroy.

Fue él quien aconsejó a Ian Fleming que el personaje cambiara de una Beretta 418 a una Walther PPK.

5. James Bond ya ha enfrentado a 405 villanos

De la misma manera que muchos tenemos un James Bond favorito (Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan o Daniel Craig), también hay quienes sienten predilección por alguno de los villanos de la saga, desde el Dr. No de la entrega original hasta Silva (interpretado por Javier Bardem en Skyfall) o Blofeld, el villano que aparece en 7 películas oficiales de James Bond.

En total, entre villanos principales y secundarios, ya son 405 los malos eliminados en la saga.

6. La diferencia entre el sueldo del primer Bond y el actual

Sean Connery ganó 17 mil dólares en 1962 por protagonizar la primera película de James Bond (Dr. No). 7 años después, George Lazenby ya se embolsó 80 mil 500 dólares por interpretar al agente secreto en “Al servicio secreto de su Majestad”. Y Daniel Craig ganará unos 25 millones de dólares por protagonizar la 25ª película de James Bond.

7.- John F. Kennedy y “De Rusia con amor”

Cuando el estudio de filmación descubrió que la novela favorita del presidente John F. Kennedy era From Russia With Love, los productores decidieron adaptar la historia al cine, lo cual fue un movimiento extraño ya que James Bond muere en ese libro; las ventas de las novelas habían caído y Fleming decidió terminarla.

En el capítulo final del libro, la agente de la KGB, Rosa Kleb, apuñala a Bond con un zapato envenenado, pero después de una protesta de sus fanáticos, el autor retomó la saga. Kennedy vio “From Russia with Love” dos días antes de ser asesinado.

8.- Ian Fleming odiaba a Sean Connery

El creador de Bond quería a David Niven para el papel estelar, pero Sean Connery se ganó a los productores después de verlo en la película de Disney titulada Darby O’Gill and the Little People.

El autor, sin embargo, encontró esta elección completamente absurda por el fuerte acento escocés del actor. Además, Bond se describe en las novelas como alguien con cabello oscuro y grueso, y Connery era de cabello muy escaso.

Fleming no podía ver cómo un calvo escocés iba a interpretar a este encantador agente británico. Los productores ignoraron las protestas y organizaron una reunión con el actor, donde confirmaron que era perfecto para el papel. Cuando el autor vio “Dr. No”, admitió que Connery era brillante.

9.- La nueva película de James Bond será la más cara de toda la saga de 007

Según ha publicado el medio The Sun, la empresa responsable del film, B25, se ha gastado más de 223 millones de euros en la producción de 'Sin tiempo para morir'.

La estratosférica cifra significa que la nueva aventura del agente secreto ha costado 250 veces más de lo que costó la primera entrega de la saga, 'Dr No'.

Además 'Sin tiempo para morir', cuyo estreno ha sido retrasado por el coronavirus, supondrá la despedida del actor Daniel Craig como el célebre agente secreto.