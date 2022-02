Dariel y sus Perdidos pierden nombre

Tijuana BC.- No es la primera vez que sucede, pero desafortunadamente ahora le tocó a Dariel Ramírez, líder y vocalista del grupo Los Perdidos de Sinaloa pelear los derechos del nombre de la agrupación, luego de que su ex representante Ricardo Bobadilla, lo registrara.

Nos robaron el nombre, ese es el contexto de todo esto, nos robaron el nombre de Los Perdidos de Sinaloa, de buenas a primeras nos robaron la historia”

Comentó Ramírez en entrevista vía Zoom.

Y es que después de varios años de laborar para la compañía de su ex representante, una vez que termina el contrato se percatan de situaciones como la falta de pago por regalías de canciones y el alto porcentaje con el que se quedaba.

“Al paso del tiempo entre una cosa y otra, llegamos al dueño de esta empresa sin buscarlo, y le dije que mi sueño era cruzar a Estados Unidos”, explicó el cantante.

Confiaron en Bobadilla

Tras conocer y decirle Bobadilla que estaba interesado en representarlos, creyó en su palabra, todo hasta que en 2018 con el vencimiento del primer contrato se percata que en México le quitaron el 50% del derecho de su nombre.

Más, menos, las cosas se fueron deteriorando y no solo en México se lo adjudicó, sino que también el 100% en Estados Unidos.

“Le pedí que me regresara el nombre, porque el nombre es mío, no entiendo porque usted hizo eso de registrarlo, me dijo que me iba a regresar el nombre en México, pero le tenía que firmar otro contrato por otros tres años y después entonces me regresa el nombre en Estados Unidos”, detalló.

Explicó Ramírez que nunca le dio regalías, algo que siempre le estuvo pidiendo y siempre le dio largas, a final de cuentas recuperó por otro lado los derechos en México.

No pueden presentarse

Hoy en día, el problema recae en que, con la visa aprobada para trabajar en Estados Unidos, con fechas ya establecidas, no pueden presentarse en ese país, bajo el nombre de Los Perdidos de Sinaloa.

“El me dijo, tú trabaja allá en México, yo acá en Estados Unidos voy hacer otros Perdidos de Sinaloa y no te voy a dar ni un peso, él se adueño y se protegía con que yo me estaba llevando el proyecto”, puntualizó. “Tuvo el descaro y la bajeza de hablarle a mis músicos para que se fueran con él a trabajar con su grupo”.

Fue a inicios del 2015 que logró el cuarteto tener su álbum debut, “Soy lo que soy”, actualmente tiene 2.1 millones de oyentes en Spotify.

Ahora, inician un nuevo proyecto como Dariel Ramírez y sus perdidos, con el que hacen la gira “Inédito Tour”, un nombre para poder salvar el proyecto y sacarlo adelante.

“De alguna manera tenemos que salir adelante, porque más de treinta familias comemos de este proyecto, yo no estoy hablando mal de nadie, si el señor me llama y me dice, déjate de cosas, yo me siento, pero ya con un abogado”, finalizó