Danna Paola y su nuevo tema para la comunidad LGBTQ

Este jueves estará disponible el nuevo tema de la cantante Danna Paola y es que va dirigido a la comunidad LGBTQ. El mismo lleva por nombre TQ y YA.

En su publicación de Instagram escribió: "disponible el 25/06/20... amor es amor..", y utilizó un corto video donde se muestra con un maquillaje en el área de los ojos de los colores del arcoiris que representa a esta comunidad.

Tuvo una reproducción de 2.4 millones y más de cuatro mil comentarios entre ellos:

"Hermosooooo te amooooo danna la mejor", "Por esto y mucho más te admiro, Danna", "Te lo ruego, dame tiempo a aprenderme la anterior, que uno tiene una edad y no da tiempo a procesar tanto temazo seguido, haha".

Este martes Danna celebró su cumpleaños número 25 y compartió las fotos con sus seguidores acompañada de un hermoso pastel.

Escribió "Ok, no me lo creo que tan rápido llego este cuarto de siglo, una locura.... muy inesperado, épico, tembloroso, emocional y lleno de melodías que inundan mi cabeza de todas las experiencias vividas en mi segundo hogar lejos de aquí, y hoy sin mucha opción de volar a otro lado, recibir mi vuelta al sol plenamente en la raíz donde nací sin necesitar nada más.

Definitivamente estoy muy agradecida, en paz, reflexiva y llena de luz interna que me hace soplar las velas este año con una sonrisa sincera, y segura de que he construido a la mujer que deseé tanto ser, hasta ahora. Gracias infinitas por tantos deseos, mensajes, llamadas, videos, cartas, flores, tartas, regalos, detalles bellísimos , y tanto amor sin importar la distancia. GRACIAS !

Y si estoy sonriendo con lagrimas en los ojos, comiendo pastel mientras veo la lluvia caer en mi balcón, es porque... I’M 25 BITCH".