Danna Paola sorprende con su versión de “All I Want For Christmas Is You” 

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las estrellas mexicanas juveniles más famosas de los últimos tiempos lanzó su versión de “All I Want For Christmas Is You”, melodía que Mariah Carey lanzó en 1994 y que la ha hecho ganar millones de dólares en regalías cada año.

Se trata de Danna Paola, quien cada día que pasa sorprende más a sus seguidores, por su gran talento y belleza, pero también porque siempre trata de estar al día en todos sus proyectos que realiza.

La intérprete de “Oye Pablo” creó su fama a nivel internacional tras su participación en la serie “Élite”, de Netflix, misma que decidió dejar para seguir de lleno con su carrera como cantante en la que ha tenido gran éxito.

Esta temporada de fiestas navideñas Danna Paola conmocionó a sus seguidores con su versión de “All I Want For Christmas Is You”, originalmente cantada por Mariah Carey y fue la que le valió el título como “La Reina de la Navidad”.

Aunque sería difícil competir con Mariah, la verdad es que la versión de Danna Paola es bastante aceptable y ha gustado mucho a los internautas, ya que a cuatro días de haberse lanzado, la canción tiene más de 460 mil reproducciones y más de 54 mil 300 “me gusta”.

La canción sólo tiene una imagen de un árbol de Navidad con una chimenea, por lo que algunos de los internautas sugirieron que sería bueno que Danna Paola hiciera su propio video de la canción, en la que la puedan disfrutar con un atuendo para la ocasión.

Desde su lanzamiento en 1994 hasta 2017, “All I Want for Christmas Is You” habría recaudado más de 60 millones de dólares en regalías a favor de Mariah Carey y es una de las canciones de Navidad que más se tocan en las estaciones de radio cada temporada.