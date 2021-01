Danna Paola se hace tendencia por su frase de Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola cerró el año alcanzando el trending topic en Twitter, luego de una publicación que se convertiría en una frase icónica para el Año Nuevo.

La intérprete de “Oye Pablo” acudió a su cuenta oficial en Twitter para dejar un último mensaje antes de cerrar el 2020.

No me cae el 20 que ya se acabó el 2020. Danna Paola 2020 WTF”, tuiteó la joven.

No me cae el 20 que ya se acabó el 2020.



Danna Paola 2020

Wtf — Danna Paola (@dannapaola) January 1, 2021

Este juego de palabras gustó tanto a sus seguidores que le dieron 16 mil 400 Me Gusta a la publicación y retuitearon más de 1500 veces.

También Danna Paola compartió una reflexión en Instagram, donde dijo que el 2020, a pesar de todo, fue su mejor año.

"2020. Solo me queda agradecerte... por más difícil y loco que te hayas puesto, has sido el mejor año de mi vida hasta ahora. Te viví al 100% conectada con cada una de mis emociones, re organizando mis prioridades y re conectándome con mis creencias, aceptando mi ansiedad, mis fantasmas, mis locuras, miedos, caídas, risas, insomnios y tantas horas conmigo drenando a través de mi música, en poemas, conversaciones, melodías y letras... Reconociendo cada una de mis caras, y terminar de encontrarme por fin", reflexionó.

"Gracias a cada uno de ustedes, por escuchar mi música, por acompañarme y salvar mi año, todo todo todo valió la pena. So, estoy muy feliz. We Fucking Did It. Thank you next, 2020. I’m fuckin ready 2021", finalizó.