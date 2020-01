Danna Paola se defiende de insultos de integrante de 'La Academia'

Horas más tarde de la polémica que vivió Danna Paola dentro del reality "La Academia", donde las ofensas de los concursantes Gibrán y Francely provocaron el reclamo de la intérprete en plena emisión, la cantante tomó un respiro y envió un fuerte mensaje ya sin la emoción del momento.

“Solo una cosita más… con la cabeza mas fría, y analizando lo sucedido, (ahora sin es lo último que comento) hay mucha gente que no conoce mi personalidad al 100%, que no conoce mi carrera o que creen que me conocen solo por haberme visto crecer en televisión y en esta industria. He soportado toda mi vida criticas, insultos, buliyng, malos comentarios, machismos, etc..., y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita, y STOP”.

Danna Paola, que en algún momento del programa pidió a su fans que ya no votaran por Gibrán, expresó también que tiene el carácter para defenderse.

“El que esta noche en el programa, que haya hablado así y me haya defendido de esa manera, para muchos fue muy simpático por la cantidad de memes, pero para otros no tanto, y va de más, pero estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre, pero me he contenido y no sabia como expresarme, pero eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me metió mi personaje en la cabeza, porque no es así. La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera, y la humildad es lo mas importante par esta carrera, pero sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo mas mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento”.

Refiriéndose a las criticas y palabras altisonantes que la joven recibió por parte Gibran respecto a su labor como juez del programa, comentó:

“Los últimos 2 años he aprendido a no quedarme callada nunca más, y sí, el que mi trabajo, personaje, canción o experiencias, me hayan dado herramientas para encontrar esa fuerza y voz que me faltaba , sí. Y por eso aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer, ni por estar joven, porque se cuanto me ha costado llegar hasta donde estoy , porque nadie me ha regalado NADA, y el aguantar tantas veces tanto cansa , con todo y las altas y bajas que he tenido en mi carrera, aquí sigo y he sabido hoy darme a respetar con quien sea y donde sea.

Ya por último, la cantante concluyó su mensaje deseando que haya más honestidad y advirtiendo que ella da por terminado el problema.

“Así que tanto yo como muchas personas deberían mínimo aprender a dejar de ser un poquito menos hipócritas, y con educación encontrar las fuerza en si mismos, para encarar a quien les haga daño, hablen mal o no les parezca algo, y dejar de fingir cuando algo no les parece con una sonrisa políticamente correcta. Again, esto con todo el amor y sinceridad del mundo. Respect people, peace”.