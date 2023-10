¿Danna Paola se cambiará el nombre artístico?

HERMOSILLO, Sonora.- Danna Paola, la actriz y cantante mexicana de 28 años, es mejor conocida por sus actuaciones en programas icónicos de la televisión mexicana como "La familia P. Luche" y "Atrévete a soñar", así como por sus canciones populares como "Oye Pablo" y "Mala Fama". Recientemente, se ha visto envuelta en rumores que sugieren que podría cambiar su nombre artístico de Danna Paola a simplemente DANNA.

Todo comenzó a mediados de septiembre, cuando la cantante apareció en la portada de la revista Rolling Stone como "DANNA". En dicho número, también declaró que el nombre "Danna Paola" le causaba cierto conflicto interno:

Es algo muy significativo para mí porque siento que el 'Paola' lleva consigo una historia intensa de mi vida, y ahora quiero enfocarme más en Danna como persona. Las personas que me conocen a mi alrededor me llaman Danna. En mi casa no soy Danna Paola; en mi círculo, soy Danna. Siento que la artista 'Danna Paola' y el 'Paola' tienen un lugar diferente en mi vida.