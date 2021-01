Danna Paola rompe el silencio sobre la detención de Eleazar “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola rompió el silencio y, por primera vez en meses, se pronunció respecto al arresto de Eleazar “N” por violencia familiar equiparada.

En una entrevista con “Suelta la Sopa”, la intérprete de “Oye Pablo” fue cuestionada por su reacción al enterarse que su ex novio fue detenido por golpear y casi estrangular a quien fuera su novia, Stephanie Valenzuela.

La cantante, quien hasta dos meses después de aquel suceso permaneció en silencio, reveló sentirse en shock al enterarse de toda la situación.

Por supuesto que a uno le causa muchísimo shock, pero creo que la mejor manera que he tenido es con el apoyo de mi familia y de mis amigos”, comenzó por explicar.

La también actriz de “Élite” admitió que no quiso dar declaraciones al respecto desde el principio, ya que considera que lo suyo con Eleazar quedó en el pasado y prefiere alzar la voz de otras formas.

“Tenía la necesidad de hablar de otra manera, mi responsabilidad como mujer es justamente hablar y alzar la voz de la manera en que yo quiera, estoy en todo mi derecho. Es algo que no me gustaría hablar, es un tema que ya pasaron muchos años y tengo otras maneras de poder alzar la voz y ayudar a todas las mujeres que están pasando por alguna situación similar”, explicó.

Danna siempre ha procurado mantener su vida privada fuera de los reflectores, pero ante las cámaras de “Suelta la Sopa” dio a entender que su relación con Eleazar sí fue bastante tormentosa.

“Para mí es un tema súper delicado y estoy en un momento de mi vida tan bonito, tan pleno y tan saludable. Es un tema que me tardó muchos años, mucho proceso y mucha terapia para poder superar bien y ya estoy fuera, entonces no me gustaría revivir ese tipo de cosas”, detalló.

Danna Paola y Eleazar “N” protagonizaron juntos la telenovela “Atrévete a Soñar” y, a pesar de llevarse 10 años de diferencia, comenzaron una relación que mantuvieron en secreto. Sin embargo, varios rumores indicaban que había violencia verbal y psicológica en su noviazgo, pues en una ocasión fueron captados discutiendo a gritos en el estacionamiento de un cine.