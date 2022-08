Danna Paola responde molesta sobre su peso a periodista

Ciudad de México.- El pasado 25 de agosto se estrenó el video musical del sencillo ' XT4S1S' de Danna Paola en todas las plataformas, en su promoción respondió preguntas sobre su peso.

En los premios Juventud sus fanáticos se consternaron porque consideraron se miraba más delgada y un medio informó que se realizó una manga gástrica.

La cantante respondió notablemente enojada a una periodista sobre su cuerpo: “¿Tú que crees? ¿qué estás asumiendo? , no estaría trabajando como estoy trabajando, si tuviera algo mal".

Nomás te digo la fuente de tu pregunta: el chiste se cuenta solo. Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todes de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante […] He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana gracias a Dios, una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar”

declaró.

Danna Paola arremete contra periodista sobre si teme a la censura

La intérprete de Mala Fama no se quedó callada cuando le preguntaron si temía a la censura por usar la palabra ' XT4S1S' que podría ser una alusión a la droga. Danna contestó: “Pero éxtasis es un estado de animo amigo, te invito a que lo googles, para mi es mi versión del mundo del caramelo, para mi la música es una droga muy adictiva, entonces mi representación de lo que a mi me genera y el mundo en el que yo vivo, los estoy invitando a mi mundo, el deleite, el no tabú, yo estoy harta de los tabús amigos, de verdad, de justo esto, de tenerle miedo a la palabra éxtasis”.

Danna Paola cuenta sobre su relación amorosa

Sobre el ritmo de su relación con Alex Hoyer respondió: “Me siento muy orgullosa de tener esta canción al lado de él porque solamente la produjimos él y yo, la compusimos él y yo. Lo más ching%& de todo, es que justo en este proyecto como fue XT4S1S de principio a fin, fluimos de una manera que nunca me había pasado con nadie, fue algo muy mágico, o sea, que la canción haya salido en 30 minutos, te lo juro por Dios, o sea, no es por mam*, te lo juro es muy heavy cuando algo solamente sucede”.