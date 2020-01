Danna Paola recrimina que Gibrán de La Academia la haya llamado cu&#$

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola recriminó que le dijera c%$&# el participante Gibrán de La Academia.

“Yo no vengo a se tu amiga aquí. No has avanzado y no has hecho nada, hay mucha gente afuera que puede ocupar tu lugar”, le dijo Danna.

Agregó que ella está en la silla (de juez) no para verse bonita, sino porque lleva 20 años de carrera en el espectáculo y nunca le ha faltado el respeto a nadie.

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca



Gibrán, por su parte, le ofreció una disculpa y dijo que no recuerda haberla ofendido.

“Quisiera ver el video, porque yo no recuerdo haber dicho esa palabra”, señaló el participarte.

Danna Paola evitó darle la crítica al joven por los insultos; Alexander Acha y Horacio Villalobos se solidarizaron con su compañera y evitaron dar su crítica.