Danna Paola presume en redes a su nuevo amor

La cantante y actriz Danna Paola, de 24 años, presumió en sus redes sociales a su nuevo amor.

Se los presentó a todos sus fans con un tierno video en el que aparecen juntas.

Esta nueva compañera se llama Lu, una perrita de raza Yorkshire Terrier que ha encantado a los fans de la mexicana.

'Welcome to the family', escribió Danna Paola junto a un video lleno de mariposas en donde aparece a lado de su bella amiga.

Los fans de Danna no dejaron de mandarle comentarios buena onda por esta nueva compañera que es una preciosidad.