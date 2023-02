Danna Paola posa en ropa interior con Alex Hoyer

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda Danna Paola se encuentra en una de sus mejores etapas de su carrera artística sobre todo en la música, donde ha podido destacar como una de las más escuchadas y queridas por parte del público.

Hace más de un año que la intérprete de “Oye Pablo” reveló públicamente que mantiene una relación con Alex Hoyer, a quien en los últimos meses le llegó a dirigir un video musical.

La pareja ha estado trabajando junta y hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram de la revista Elle se dieron a conocer una serie de fotografías en la que aparecen Danna Paola y Alex Hoyer en ropa interior desde una cama.

Sin embargo Danna también publicó otras imágenes de la sesión fotografía en la que ambos se les pudo ver muy enamorados posando con poca ropa de la reconocida marca Calvin Klein.

Todos disfrutamos una buena historia de amor y moda, y para este 14 de febrero, @dannapaola y @alexhoyer_ protagonizan la campaña de San Valentín de @calvinklein” se puede leer en la publicación.

La pareja será protagonista de una campaña publicitaria para el próximo 14 de febrero que se celebra el Día del Amor y la Amistad, la pareja posó frente a la cámara mientras se abrazaban.

Los usuarios reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios en la publicación donde en su mayoría coincidieron lo bien que se ven juntas: “que bellos”, “Danna wow”, “ella es tan hermosa”, “solo pasaba decirte lo mejor para ambos”, son algunos de los que se pueden leer”.

Danna Paola aclaró que no tiene problemas con el alcohol

Danna Paola dijo que no le preocupan lo que piensen los demás respecto a su comportamiento y a sus presuntos problemas con el alcohol.

“Que no se preocupen, preocúpate en tu casa. Yo no estoy preocupada por mi mala fama, así soy yo, me gusta la fiesta, me echo una copa, estoy produciendo, estoy trabajando, no, no puedo darles gusto a todos”, explicó la artista.