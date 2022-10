Danna Paola llama a dejar las comparaciones entre mujeres dentro de la industria

Ciudad de México.- Luego de los comentarios de la supuesta rivalidad entre Paty Cantú y Danna Paola, esta última salió en defensa de su colega.

Durante un encuentro con la prensa, la ex estrella infantil rompió el silencio sobre los ataques en redes que recibió.

“¡Claro!, hay que empoderarnos entre mujeres, yo creo que hay que acabar un poco este rollo de comparación, porque se acaba aparte la diversión de la diversidad tan grande que hay dentro de la música y entre mujeres, es importantísimo, la amo y la admiro un montón, y pues entre mexicanas hay que apoyarnos”, explicó la artista de 27 años.

La diferencia de sexos en el terreno musical

Asimismo, la intérprete de “Oye Pablo” destacó que como mujer debe combatir las diferencias que aún existen con los hombres dentro del terreno musical.

“Tratando un poco de dejar de fomentar lo difícil que es ser mujer en esta industria y que la pregunta siga allá afuera, más bien yo creo que lo hacen difícil allá afuera comparándonos solo a las mujeres, porque solamente existe entre mujeres el comparar que los números, que quién es mejor, que si esto o lo otro, para mí todas son increíbles, maravillosas, talentosas, y ya es difícil ser mujer en la industria por el machismo que hay allá afuera, en la industria como tal, pero entre nosotras creo que hay demasiado talento”, declaró.

Posteriormente, Danna se manifestó en contra de los ataques que se generan entre fanáticos en Internet por defender a sus artistas favoritos. “Obvio, sobre todo yo creo que es justo este feminismo entre nosotras y dejar de ser un poco hipócritas entre todes, sobre… nos apoyamos, etcétera, en la industria, pero creo que hace falta cambiar la conversación con la misma gente, de que no hay comparaciones”.

Fotos: Agencia México

Rivalidad entre mujeres

Finalmente, Danna hizo hincapié en su interés de acabar con este tipo de escenarios que surgen entre mujeres del medio artístico.

“¿Qué te digo?, creo que es algo de reeducar, y las que lo pensamos así sabemos que es clarísimo, pero puede ser que hay muchas que todavía no están en esta conversación, y por lo menos con las chicas que he trabajado, con mis compañeras por supuesto, y muchas otras mujeres nos hemos escrito de ‘oye, paremos el hate, aquí todo bien, no pasa nada, increíble’, y yo creo que eso es lo lindo y lo importante, dejar un poco las comparaciones, porque cada quien tiene un arte diferente, es como si yo me pusiera a compararlos a ustedes, nadie es igual ¿no?”, expresó.