Danna Paola habla sobre Belinda: “no somos Paulina Rubio y Thalía”

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola sigue en medio de la controversia luego de darse a conocer la imitación que hizo de Belinda, con quien muchos aseguran tiene una rivalidad.

Tras la polémica que vivió la semana pasada durante su participación en el reality ‘La Academia’, ahora enfrentó a los reporteros que le cuestionaron por sus posibles diferencias con Beli.

“La rivalidad también se la inventaron todos, no hay rivalidades aquí no somos ni Paulina (Rubio) ni Thalía, no, en esta industria es bien difícil ser compañero, es muy difícil el no ponerte como una competencia, o no creerte mejor que alguien”, expresó Danna.

Y para reafirmar que no tiene ningún interés de ser comparada con su colega, la también actriz agregó: “Yo no compito, yo disfruto lo que hago, somos diferentes, ella es una gran cantante, gran artista, como muchas otras, hay muchísimas en la industria”.

Por último, Danna Paola aseguró que ni siquiera conoce a Belinda, y que además no es la única artista a la que imita, pues también hace parodias de Britney Spears, Christina Aguilera y Ariana Grande.