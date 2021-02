¿Danna Paola fue víctima de abuso en Madrid?

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola se ha caracterizado por ser una mujer independiente y ha logrado destacar en el mundo del espectáculo gracias a su talento, carisma y constante trabajo en la televisión pero también en cientos de escenarios donde ha deleitado a sus fanáticos con éxitos como "Oye Pablo", "No bailes sola", "Mundo de caramelo" entre otros temas.

Recientemente se publicó en el canal de YouTube del conductor Jordi Rosado, una entrevista en la que Danna decidió hablar temas más personales con el objetivo de conscientizar a las mujeres y motivarlas a cuidarse ellas misma.

La actriz reveló que durante su estancia en Madrid llegó a vivir momentos realmente difíciles y complicados, uno de ellos fue cuando decidió salir con uno de sus amigos a un lugar donde solía haber un dj y tocar música latina, sin embargo ella sabía que tenía que llegar temprano a su departamento porque tenía llamado en la serie 'Elite'.

Durante la cena llegaron otro grupo de hombres, con el objetivo de conocerlos, comenzaron a platicar con ellos y justo fue cuando Danna comenzó a recibir piropos por parte de ellos, y en ese momento su amigo se retiró al baño.

Minutos después Danna no se percató que llegó otra persona a donde estaban ellos, y uno de los hombres le preguntó si su vaso era el que él tenía en la mano, cuando ella comenzó a tomar un poco de su bebida, empezó a sentirse sin fuerzas y con muchas ganas de dormir, es por eso que cayó en cuenta que algo no estaba bien y tenía que irse de inmediato de ese lugar.

No me acuerdo que pasó, entre el lugar y como llegue a mi casa y como llegué al hospital" dijo la actriz.

Danna reveló que este tipo de situaciones siempre las mamás son las que advierten en no aceptar bebidas por parte de desconocidos, no ligar con este tipo de personas, porque realmente no trae nada bueno.

La interpreté de "Oye Pablo" declaró que afortunadamente se encontraba con su amigo, quien fue él que se encargó de sacarla del lugar, pero evidentemente estas personas trataron de evitar que se fuera para poder aprovecharse de la situación.

Por más fuertes que seámos, por más independientes, yo me cuido sola, por que si nos podemos cuidar solas, no sabemos las intenciones de los demás".

Por último la artista confesó que esta situación fue una lección de vida porque a pesar de que viva sola en algun lugar eso provoca que vivas más alerta al daño que alguien más te puede hacer.