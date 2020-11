¡Danna Paola comparte 'selfie' desde su cama!

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola sin duda es una de las artistas más queridas en los últimos tiempos por el público mexicano, y es que con su carisma y trayectoria artística ha ido trascendiendo profesionalmente, pero en esta ocasión sorprendió a sus seguidores con una fotografía muy sensual.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la interprete de "Oye Pablo" compartió una imagen en la que se le puede ver en una especie de 'pijama' en color blanca mientras que ella se posa sensualmente desde la comodidad de su cama

I’d love to see me from your point of view.." escribió la actriz.