Danna Paola comparte emotivo momento con Alex Hoyer

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola con tan sólo a sus 26 años ha logrado tener una de las carreras musicales más sólidas del espectáculo, además de su innumerables proyectos televisivos como actriz, que le dieron fama internacional.

Desde hace unos meses a la cantante se la ha venido relacionando con Alex Hoyer con quien actualmente mantiene una relación y aunque no suele hacerlo públicamente, al parecer ya no le importa que la vean enamorada.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Danna Paola compartió un video donde se le puede ver acompañada del cantante quien apareció muy pegadito con ella.

Alex Hoyer hace un comentario, mientras la intérprete de “Mundo de Caramelo”, se enfoca en la cámara hace algunos gestos y después sonríe al escuchar a su novio quien se ha dedicado a hacerla feliz en los últimos meses.

alex hoyer” se puede leer en la publicación.

Danna Paola no suele mostrar mucho de su noviazgo, pero poco a poco ha ido compartiendo con sus seguidores esta nueva etapa que vive de manera personal, además se ha dedicado también a apoyar la carrera de su famosa pareja.

Y es que aunque en su momento la actriz lo negó, al final terminó por aceptar que se encuentra muy enamorada, seguramente sus fanáticos le han hecho llegar sus mejores deseos y muestras de cariño.





Alex Hoyer manda saludos a mamá de Danna Paola: “mi suegrita”

Ambos artista no suelen aparecer juntos ante las cámaras, ya que han preferido mantener su noviazgo fuera de foco, pero hace unas semanas la prensa, el cantante se dio el tiempo para dar su carrera y hasta le envió un saludo a la mamá de la artista.



“Ando de promo, retomando; es súper raro para mí retomar, pero feliz de ver a la gente, de cantar en vivo […], súper contento, no me esperaba el apoyo, el amor. Mi video ya va a llegar a un millón de vistas”, dijo sobre su nuevo sencillo “Dementes”.