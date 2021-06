Danna Paola aceptó que está saliendo con Alex Hoyer

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que fueran captada muy “acaramelada” con Alex Hoyer, en Ibiza, España, Danna Paola reveló que sí tiene una relación con el cantante, pero no son novios.

En una entrevista que “Ventaneando” le hizo a estrella de “Elite”, comentó sobre lo que piensa del amor y las relaciones de hoy en día, las cuales considera efímeras y que los jóvenes no le toman importancia por temor a comprometerse.

Vivimos en tiempos donde el amor es muy a medias, donde el amor es muy efímero, donde no hay compromisos, donde les da miedo amar a alguien, a entregar el corazón. ¡Claro!, porque hoy en día, la gente pasa de una pareja a otra y va por todos lados”, dijo.

La intérprete que este 23 de junio cumple 26 años de edad, destacó que en la actualidad, las personas creen que por hacer lo más pública su relación, publicarla en redes sociales y “gritarlo a los cuatro vientos”, la relación va a funcionar mejor, pero asegura que no es así.



PREFIERE MANTENER EN EL ANONIMATO SU VIDA PRIVADA

Es por eso que Danna Paola prefiere tener su vida privada alejada de las redes sociales y de su público, según comentó, ya que siente que casi todo de ella es público, que desea tener “lo más preciado”, que sería el amor, para ella sola.

Linet Puente cuestionó a la intérprete de “Oye Pablo” sobre la relación que tiene con el exconcursante de “La Voz México”, Alex Hoyer, ya que en días pasados un paparazzi los descubrió en plan romántico mientras viajaban por Europa, y aceptó que están saliendo.

“Toda mi vida está en YouTube y digo: ‘Algo tiene que quedarme. Algo tengo que quedarme para mí, porque no quiero poner en boca de nadie algo que para mí es especial”, dijo.

A pesar de que aceptó que Hoyer es “especial” para ella, no es su novio, peor quiere disfrutar el momento y cuando tenga algo importante qué anunciar, como por ejemplo, su boda, lo hará.

“No es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no? La vida te presenta personas y yo a Alex es alguien que lo admiro muchísimo, es un gran chico y nos conocemos de hace un montón; entonces… pues bueno, la estamos pasando bien y ya cuando me vean que me voy a casar, ya les diré, pero mientras relax. Yo prefiero mantener mi vida privada y las cosas para mí”, expresó Danna Paola.

La también actriz insistió en que Alex Hoyer, de 23 años, es una gran persona y muy talentoso.