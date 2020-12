Danna García asegura que perdió la memoria a causa del Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna García habría confesado a varios medios de comunicación que a consecuencia de Covid-19, sufrió la pérdida de memoria, además de otras complicaciones que no la hicieron pasar nada bien durante su aislamiento.

De acuerdo a lo publicado por El Heraldo, la actriz de origen colombiano habría declarado en varios medios de comunicación que sufrió de Covid en tres ocasiones y eso le trajo serias complicaciones a su salud, uno de ellos fue la pérdida de la memoria por más de un mes.

Además, la también cantante habría dicho que sufrió otros estragos, como la caída del cabello, ya que el coronavirus “le pegó fuerte”.

Al parecer, este 2020 para Danna García no ha sido nada favorable, a, igual que para muchas otras personas que también se vieron afectadas por la enfermedad mortal, ya que, además de los efectos secundarios del coronavirus, sufrió un accidente junto con su hijo.

Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo", declaró para un medio de comunicación.