Danna García al fin da negativo a covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de luchar contra covid-19 durante varias semanas, Danna García al fin ha dado negativo a la prueba y ahora puede retomar el tiempo perdido con su hijo.

La actriz acudió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un video en el que explica que, al fin, se encuentra completamente libre del virus y señala estar agradecida con todas aquellas personas que la estuvieron apoyando durante estos difíciles momentos.

‘’GRACIAS, mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad. Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante. Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este Virus. Mucha fuerza y bendiciones . Todo mi hasta tu esquina’’, escribió en la descripción de la publicación.

Al finalizar de hablar en el video, se puede ver el momento exacto en el que por fin pudo abrazar a su hijo después de tanto tiempo de no poder hacerlo.

Cabe señalar que la famosa estuvo muy grave al principio de la enfermedad, incluso tuvo que ser trasladada en ambulancia, después de ello mejoró pero siguió dando positivo a la prueba en tres ocasiones.