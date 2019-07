Danilo Carrera y Michelle Renaud derrochan amor

CIUDAD DE MÉXICO.- Danilo Carrera y Michelle Renaud no dejan de gritar su amor a los cuatro vientos, y luego de que el ex esposo de la actriz rompiera el silencio, ahora le tocó el turno a Ángela Rincón, ex esposa del ecuatoriano.

A pesar de que Danilo siempre fue muy reservado para hablar de su matrimonio con Ángela, ahora la actriz empleó las redes sociales para referirse a su extinto matrimonio y así lo expresó:

“You heard it from me first, JUST DIVORCED (Lo escuchaste de mi primero, #SIMPLEMENTEDIVORCIADA)”

Junto a su comentario, Rincón colocó una fotografía en la que aparece con un velo de novia dentro de un carro y con una gran sonrisa, detalle que sus seguidores le aplaudieron.

Fue a finales de este 2018 cuando Danilo y Ángela decidieron iniciar los trámites de divorcio, pero todo indica que hasta este momento los actores quedaron separados oficialmente.