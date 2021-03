Danilo Carrera revela que recibe amenazas para que regrese con Michelle Renaud

CIUDAD DE MÉXICO.- Danilo Carrera reveló que, a poco más de un mes de anunciar el fin de su romance con Michelle Renaud, ha recibido diversos mensajes con amenazas que le piden regresar con la actriz.

Aunque la ahora ex pareja terminó su relación sentimental en los mejores términos, parece que los seguidores de los artistas no han tomado nada bien esta noticia y por eso han decidido enviarle un ultimátum al actor.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Casi casi que, amenazándome, diciéndome ‘si no vuelves me suicido’, o sea, no, y recibo muchísimos (mensajes de fanáticos)”, reveló el ecuatoriano en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Como se recordará, en diversas entrevistas la mexicana confirmó que terminó su noviazgo con Danilo porque él no quiere tener hijos en este momento, destacando que pese al amor que se tienen, deben seguir caminos distintos.