Danilo Carrera aclara supuesto nuevo romance

CIUDAD DE MÉXICO.- Danilo Carrera formaba una de las parejas más queridas del espectáculo a lado de Michelle Renaud, pero hace unos meses dieron a conocer su rompimiento y al parecer el actor ya superó la ruptura.

Hace unas semanas el actor fue captado en Miami a lado de la modelo Valeria Gutiérrez, con quien supuestamente ya ha salido varias veces, o por lo menos así lo dejó ver Martha Figueroa en el programa 'Con permiso'.

Además la conductora agregó que las personas que lo siguen y lo ven, les da el presentimiento de que ya dejó atrás la relación que mantenía con Michelle.

Los fans (de Danilo Carrera) que lo siguen para todos lados dicen que parece que ya está superando la ruptura con Michelle porque trae nuevo romance y parece que en Miami lo vieron con una señorita que se llama Valeria Gutiérrez, ya los habían visto juntos varias veces”, comentó Figueroa.

Es por eso que el actor quiso aclarar lo que estaban diciendo y por medio del programa de 'Suelta la Sopa' dejó en claro que no ha olvidado a Michelle y que mucho menos mantiene una nueva relación.

Danilo agregó y advirtió a los medios que pueden hablar lo que sea de él, pero que no iba permitir que hicieran declaraciones que afectaran a las personas que ama, porque entonces iba tener que intervenir y decirles que hagan bien su trabajo, para que no afecte a sus seres queridos.

"Yo nunca he desmentido nada de lo que han dicho en mi carrera entera, ni he confirmado nada de lo que han dicho, pero no se vale. Hoy sí te voy a decir que no se vale porque dicen que me olvidé de Michelle, dicen que ya la superé, que tengo una relación, es mentira", reveló Danilo.

Hace unos meses Michelle y Danilo aparecieron en 'Despierta en América' y fue ahí donde la actriz incluso le pidió tiempo a su ex pareja para vivir su duelo después de la separación.