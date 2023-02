Danilo Carrera a favor del “Body positivity”

Ciudad de México.- Danilo Carrera se sumó a la campaña en redes sobre realizar publicaciones presumiendo tu cuerpo sin importar su aspecto físico.

El actor que está feliz de protagonizar la telenovela ‘El amor invencible’ junto a Angelique Boyer, confesó en entrevista para el programa Hoy que apoya el movimiento denominado “Body positivity”, siempre y cuando no existan problemas en la salud.

Estoy totalmente de acuerdo mientras sea saludable, creo que no podemos aplaudir a una persona que tiene sobrepeso y que tiene el colesterol alto y problemas cardiacos, eso está mal”

explicó el ex de Michelle Renaud.

Cambian actores y actrices en telenovelas

En alusión a este tema, Danilo también habló sobre cómo ha cambiado la imagen de los actores en las telenovelas tanto para los protagonistas hombres como para las mujeres.

“La generación de actores hace 20 años estaban todos super musculosos, así enormes, mi generación no […] Antes las mujeres estaban mucho más producidas, mucho más operadas. Si está bien que aceptemos a la gente como es, pero lo más importante es que la gente se acepte como son”, destacó.

Finalmente, el ecuatoriano de 34 años reveló que una productora le dijo que no podía pesar más de cierta cantidad de kilos y le advirtió que no con medio kilo más ya no entraría en el vestuario de su personaje.