Danilo Carrera: "Michelle Renaud siempre contará conmigo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya no sólo es el galán de telenovelas por el que suspiran las mujeres en casa. Ahora, Danilo Carrera conquista al público en su faceta de escritor, y eso lo ha dejado bien claro con el éxito de Cuando nadie me ve, su primer libro publicado, en el que narra una historia de amor entre un joven actor y una chica que debe luchar por su independencia.

El ecuatoriano de 32 años nos cuenta los detalles de este lanzamiento editorial, pero, además, revela cómo fue grabar los capítulos finales de la telenovela Quererlo todo, a pocas semanas de haber terminado su romance con Michelle Renaud, actriz con quien hace pareja en la producción de Nacho Sada.

El actor comentó que al finalizar su trabajo en la novela de Televisa "Quererlo todo" se queda con muchísimo aprendizaje: "Al final del día, trabajé con un productor maravilloso que se llama Nacho Sada, y es un corazón andante. También aprendí mucho de Michelle, y creo que he crecido bastante. Ahora soy una persona más madura", expresó.

Carrera explica que los últimos capítulos, donde tuvo que grabar al lado de su ex pareja, Michelle Renaud no fueron complicados, gracias a la gran relación que desarrollaron los actores.

“Para nada. Ella es una gran mujer, muy generosa, madura, llena de magia, de amor, entonces, no fue complicado. Michelle es lo máximo, con ella nada es difícil". afirmó y agregó al ser cuestionado sobre su relación Marcelo, hijo de la actriz, con quien aún mantiene una relación amistosa, "Siempre. Marcelo siempre va a contar conmigo, así como Michelle. Lo más bonito es que yo sé que, cuando necesite algo y la llame, ella va a seguir ahí para mí".

Sin duda un ejemplo de pareja han sido Renaud y Carrera, quienes han dado buen fin a su relación sentimental, llevando todo de una manera muy civilizada y con el mayor respeto.

“Sólo me siento agradecido de todo lo que aprendí, de todo lo que me compartió ella, todo lo que me enseñó, y de cómo se manejaron las cosas", afirmó el actor al hablar sobre su relación con Michelle.

Sin duda Danilo se siente feliz de continuar con la amistad, con quien fue su pareja sentimental: "Al final, ella fue quien supo guiarnos para que todo quedara así, y es muy grato, hoy día, seguir hablando con muchísimo amor el uno del otro. 'me falta muchísimo por aprender'", afirmó.



Un actor con sueños y proyectos

El actor ecuatoriano de 32 años ha enamorada a las chicas con su personaje de Mateo en la novela "Quererlo Todo", pero ha dejado claro que por el momento no busca entablar una nueva relación sentimental.

“No lo sé. La verdad es que ahorita lo que quiero es antagonizar. Si me llaman mañana para un villano, digo “sí” inmediatamente; tengo muchas ganas de hacer un villano. Ya vengo de tres protagónicos, y afortunadamente, tengo la dualidad de poder hacer el bueno y el malo", reiteró.

Entre los proyectos que tiene Carrera, no están solo el de actuar, también le gustaría incursionar en otras disciplinas del cine, "“Quiero empezar a producir cine. Estoy escribiendo una película y me encantaría publicar otro libro. Hay muchos planes, yo estoy empezando; me falta muchísimo por aprender".