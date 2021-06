Daniela Parra rompe en llanto al saber que su padre Héctor “N” fue vinculado a proceso con prisión preventiva

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que un juez dictaminara vinculación a proceso con prisión preventiva al actor Héctor “N”, su hija Daniela Parra rompió en llanto durante una entrevista de un programa de televisión, ya que asegura que su padre es inocente.

El pasado 15 de junio, Héctor “N” fue detenido por la Policía de la Ciudad de México después de ser demandado por su hija Alexa por supuesto abuso sexual, delito presuntamente cometido cuando era menor de edad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Tras realizarse la audiencia inicial para presentar el caso ante el juez Oral de lo Penal, el presunto fue vinculado a proceso y el juez ordenó prisión preventiva, en base a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

De acuerdo al abogado del actor, José Luis Guerrero, aseguró que el próximo lunes apelará el dictamen del juez, ya que hubo irregularidades en el proceso y presentarán una denuncia por supuesto tráfico de influencias.

Vamos a apelar. A partir del lunes, contamos con un término de tres días para poder presentar nuestra impugnación. Lo haremos, ya lo sabe Daniela. Estaremos, también, presentando denuncia por este tráfico de influencias. Nos íbamos a reservar. Honestamente, íbamos a esperar a que esto avanzara, pero no podemos seguir siendo atropellados por estas determinaciones ilegales”, aseveró.



¿POR QUÉ ENCONTRARON CULPABLE A HECTOR “N”?

El abogado explicó que lo ilegal fue que dos de los tres exámenes sicológicos que se presentaron fueron realizados por la Fiscalía de la CDMX y concluyeron que no hubo abuso por parte del presunto hacia su hija, pero como el examen particular que presentó la supuesta víctima estaba a favor de su alegato, el juez determinó que podía haber culpabilidad.

“Hoy, en la CDMX ya se está instaurando la época en que si usted quiere conseguir que sea culpable, preséntele al Ministerio Público su dictamen. No importa lo que haga el MP, si investiga o no investiga, si hace dictámenes. El dictamen particular que tiene usted, con ese puede meter a la cárcel a alguien; por lo menos, 45 días”, explicó Guerrero.



“NO TENGO RENCOR; YO QUIERO A MI HERMANA”

Al saber que su padre pasará encerrado en prisión, por lo menos 45 días, mientras pase el período de recaudación de pruebas para demostrar si es inocente o culpable, Daniela Parra no pudo contener el llanto y asegura que su padre es inocente.

“Mi papá es inocente. No tiene que estar ni un día más encerrado. Y como dice José Luis: De verdad, espero que se haga justicia y que todos ustedes que me apoyan, porque me apoya muchísima gente, me ayuden a que se haga justicia, porque todos saben que existe algo atrás de eso… se sabe”, dijo.

Daniela destacó que no siente rencor hacia Alexa, ya que es su hermana y siempre la va a querer, pero sí cree que está influenciada por su madre y que es una víctima en toda esta situación.

“Yo quiero a mi hermana, y ¿sabes qué?, me preocupa porque, pase lo que pase, ella va a salir lastimada. Está saliendo lastimada, igual que yo, y sí me siento mal por ella, claro que sí, porque digo, me enoja mucho que estén haciendo esto en contra de mi papá, por supuesto, pero el problema no es con Alexa. Alexa también es víctima de alienación parental, y no lo digo yo… y claro que me duele verla así, es mi hermana…pero ellas eligieron ese camino”, externó Daniela.

La joven indicó que tanto su madre como su hermana eligieron su camino, por lo tanto, ella también elegirá el suyo, que es el estar al lado de su padre, ya que sabe muy bien que es inocente de las acusaciones que le hacen.