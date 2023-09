Daniela Parra recibe oferta de Televisa

Ciudad de México.- Daniela Parra fue captada por los medios a las afueras de Televisa, donde reveló que está contemplando la posibilidad de trabajar en la televisora con el fin de obtener más ingresos y ayudar a su padre Héctor Parra quien está preso.

La hija del actor, contó que su presencia fue para tratar el tema laboral, aunque no quiso dar detalles al respecto.

Me invitaron a un proyecto, entonces estamos viendo qué onda, a ver qué pasa. Ahí van a ver ustedes (qué es), apenas estamos viendo, entonces si se arma pues ya sabrán ustedes”

Explicó la joven.

De gran ayuda

Daniela manifestó que esta propuesta sería de gran ayuda para los gastos que continúa realizando en la defensa de su padre, luego de que el pasado mes mayo su abogada notificó que recurrirán a una segunda instancia para anular o rebajar el tiempo que le fue dictaminado al actor para pasar en prisión.

“Gracias a Dios, de verdad que lo agradezco, es una bendición, y si se hace de verdad todas las ganas como siempre, seguimos con los tamalitos, seguimos todo, pero esto también que padre, me da mucho gusto que hayan pensado en nosotros”, manifestó.

Conjuntamente, la joven contó que no le fue tan mal en la venta de garaje donde traspasó los objetos y muebles que pertenecían a Héctor, dado que ya no pudieron pagar la renta del lugar donde el artista vivía antes de ser detenido por las autoridades.

“Sí se vendió bastantito, gracias a Dios mucha gente nos ayudó, incluso a guardar cosas en sus casas y así, entonces se vendió lo que se tenía que vender y lo que no lo guardamos y estamos esperando a que mi papá llegue a su casa para usarlo”, destacó.

Bien puestos

Al respecto de si todo el proceso legal ha sido complicado, Daniela expuso: “Ha sido complicado, pero cuando tienes la verdad y la conciencia limpia, y sabes que estás diciendo la verdad, pues todo fluye y todo sale como tiene que salir, entonces estamos muy confiados todavía a que todo va a salir bien y mi papá está súper confiado y seguimos bien puestos”.

Finalmente, Daniela Parra decidió poner fin a los comentarios que surgieron en redes sociales comparándola con Antonia, hija de Sergio Mayer, quien fue señalado de presunto tráfico de influencias en el caso de Héctor.

“Yo no tengo nada que compararme con ellas, al final son unas chicas lindas y ellas deciden lo que suben y todo, así como yo también, lo que sí es cuando uno habla con la verdad pues sí se proyecta, y creo que eso es lo que ha pasado en mi caso, que yo siempre he dicho la neta, siempre he dado la cara, siempre he salido a decir lo que tengo que decir y lo que a sé que a mí me consta, entonces eso lo que refleja, que no estoy escondiendo nada”, dijo sobre la polémica.