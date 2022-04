Daniela Parra en bancarrota tras denuncia de su hermana contra Héctor Parra por abuso

Ciudad de México.- Daniela Parra apareció en la prensa a su llegad al Reclusorio Oriente donde se encuentra su padre Héctor Parra, y donde se realizó la audiencia intermediaria que fue diferida para el próximo 17 de mayo.

La hija del actor expresó que tanto ella como su padre se encuentran conformes con su nueva defensa, aunque el caso ya le estaría pasando factura, ya que confesó que no ha sido fácil enfrentar legalmente la acusación de abuso sexual que su herman menor Alexa Parra levantó en contra del artista.

Económicamente me ha ido mal, como ya saben mi papá desde hace mucho tiempo pues le tiraron proyectos, le tiraron varias cosas, justamente por esta situación, entonces en el momento en que lo aprehenden, mi papá estaba sin un peso, entonces eso tiene cayó el mundo encima porque pues mi papá no dejó dinero”

Están en bancarrota

Ante los cuestionamientos sobre si se encontraba en bancarrota, la joven respondió: “Sí… digo, ¡qué más me gustaría decir que no, pero sí!, es muy difícil, me dan ataques de ansiedad, y a veces es demasiado para mí, sé que para mi papá también”.

Respecto a la forma en que combate la depresión y ansiedad que le genera la situación, Daniela relató: “leer todas las cartas que me da, porque cada que nos vemos nos intercambiamos cartas”.

Finalmente, la media hermana de Alexa confesó que le han pedido una remuneración económica para retirar los cargos contra su padre.

“Sí han pedido una cantidad de dinero, que no sé ni me importa, porque la cantidad que ellas quieran no hay y no se las voy a dar, o sea, dentro de todo eso también venía una disculpa pública, varias cosas que no las vamos a hacer porque mi papá es inocente, no vamos a pedir disculpas por algo que no hizo solamente para que mi papá salga antes, eso no va a pasar, mi papá va a salir de ese lugar como entró, inocente”, remató.