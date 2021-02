Daniela Miruvska negó la relación con esposo de Galilea Montijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de meses surgió el rumor de que Fernando Reina, político y deportista, llevaba engañando a su esposa, Galilea Montijo, desde hace tiempo. Dichas especulaciones apuntaban no sólo que aprovechaba los constantes viajes de la conductora de Hoy, sino que llegó a estar con una mujer con la que supuestamente tuvo un hijo.

Tiempo después señalarían a Daniela Miruvska, quien fue Señorita Estado de México en 2016 y trabajó como directora del Instituto de la Mujer en Atizapán de Zaragoza, ayuntamiento del Estado de México en el que también estaba el esposo de Galilea Montijo. Incluso los rumores indicaban que Reina le ayudó a poner un negocio mientras estaban relacionados.

A pesar de que Fernando Reina, Galilea Montijo y la propia Daniela Miruvska ya aclararon toda la situación en redes sociales o en programas como Suelta La Sopa, la ex señorita de belleza habló con Ventaneando para reiterar que su relación con el funcionario público no fue más que laboral.

Galilea Montijo es la esposa del funcionario Fernando Reina.

“Trabajábamos juntos”, explicó. “Yo actualmente ya no estoy en el Instituto de la Mujer. Ahí era yo directora. Pero sí estuvimos un tiempo trabajando juntos. (...) Nos conocimos en campaña, sí. De hecho conocí a Fernando y a su esposa al mismo tiempo”.

Todas las veces que llegó a convivir con Fernando durante el tiempo que coincidieron fueron contadas, además de que era en compañía de Galilea Montijo o de otros funcionarios y directivos, gente de campaña. “Y ya después, cuando nos volvimos a ver, fue en la toma de protesta. Nos veíamos de vez en cuando en juntas cuando estábamos todos los directores. Pero un trato como que a solas entre Fernando y yo, no hubo”.

Respecto a los rumores del negocio que supuestamente Fernando Reina le ayudó a poner a raíz de su aventura, la también modelo explicó el origen de su spa. “Tengo una clínica de belleza, un spa. Es una mentira. Yo el spa lo tenía desde antes de campaña, desde antes de entrar al Instituto de la Mujer. Yo ya contaba con mi spa, no tuvo nada qué ver Fernando”.

También se decía que había un video de Fernando y Daniela juntos en una situación comprometedora, pero la ex-funcionaria aclaró, nuevamente, que no existía tal material y aprovechó para decir que todos los rumores eran mentira. “No existe ningún video”, respondió. “A menos de que sea uno entregando sillas de ruedas, jugando con niñas en albergues. También va a estar su esposa. Si hay algún video así, es lo único, pero video sexual no va a haber. No existe, nunca pasó”.

Tal como ha dicho en otra entrevista que dio en "Suelta La Sopa", Daniela insistió que los rumores contra Fernando Reina no se trataba de nada más que un ataque político. Por otra parte, ya antes aclaró que no tiene un hijo con el esposo de Galilea Montijo y, si bien en esta ocasión mencionó que está divorciada, no fue por culpa de Reina.

“Sí, estuve casada, estuve felizmente casada. Ahora ya no lo estoy, pero no tiene nada qué ver. Nos divorciamos, pero no fue ni siquiera una causa de infidelidad, ni nada. Fue un acuerdo mutuo”.

Cuando estos rumores apenas estaban recorriendo la opinión pública, Fernando Reina usó sus cuentas sociales para publicar un comunicado donde aclaraba la situación. En él llegó a escribir “Niego categóricamente los infundios sobre mi persona, nuestro círculo es testigo del amor, de la entrega y compromiso que tengo para con mi familia y trabajo”.

Del mismo modo, instó a las personas que inventaron su aventura con Daniela Miruvska a que le demostraran de dónde surgen sus “infundios”: “¿Qué pruebas tienen? ¿De dónde se origina tal mentira? ¿Por qué difundirla? ¿Qué ganan con dañar mi honra?”.