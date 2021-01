Daniela Luján reveló que también fue víctima de abuso

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la youtuber Nath Campos denunciara públicamente que fue abusada sexualmente por su compañero de YouTube, Rix, fue revictimizada y burlada por personalidades importantes de la televisión y usuarios de redes sociales, en vez de ser apoyada y comprendida.

Tras del movimiento #MeToo que inició en 2017 para denunciar la violencia y abuso sexual contra las personas, un gran número de personalidades, especialmente que están dentro de la farándula, se han animado a denunciar los abusos.

Ante ello, se han desenmascarado a directores y productores de cine, teatro y televisión, así como cantantes, actores y artistas que han abusado de su posición para ultrajar principalmente a las mujeres.

Además de la hija del productor musical Kiko Campos, la actriz Erendira Ibarra, hija del productor Epigmenio Ibarra, también confesó en sus redes sociales que había sido víctima de abuso sexual.

“Me sacudió y me triggerio profundamente. En esta cuenta no se solapa a violadores no importa quienes sean, si son familia, amigos, papas. A mi me han violado, y han abusado de mi, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, reza parte del texto que puso en una publicación de Instagram.



La última revelación

Luego de que sus compañeras se envalentonaran y denunciaran los casos de abuso, Daniela Luján sorprendió a los internautas al revelar que lamentablemente ella también es parte de las estadísticas y pidió apoyo a las víctimas de abuso y violencia, como así lo publicó Excelsior.

Soy mexicana y no puedo decir que nunca me ha pasado. Eso es lo triste porque soy parte de una estadística que es terrible. Simplemente por esas dos cosas soy parte de una estadística. Es muy fuerte”, dijo la intérprete.

Quien protagonizara “El Diario de Daniela” durante su infancia, resaltó que hace falta que las mujeres se solidaricen más con las víctimas en vez de criticarlas y juzgarlas por alzar la voz, ya que lo que se necesita es eliminar los prejuicios para poder que el abuso en las mujeres no se siga presentando.

“Me parece muy importante crear consciencia, hacerle saber a las mujeres que existimos muchas otras con toda la intensión de la sororidad y cambiar el pensamiento de nuestra sociedad porque hay seres humanos, del género que quieras, que pensamos distinto, que queremos hacer un mundo mejor”, finalizó.