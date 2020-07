Daniela Luján recuerda el estrés que sufrió por suplir a Belinda en ''Cómplices Al Rescate''

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente Daniela Luján habló sobre el estrés que experimentó cuando apenas era una niña y cargaba sobre su espalda la responsabilidad de suplantar a Belinda en la famosa telenovela infantil ‘’Cómplices Al Rescate’’.

Fue durante un live con Naidelyn Navarrete, otra de las integrantes del elenco, que Daniela se sinceró y expresó los sentimientos que tuvo en aquel entonces, dejando en claro que nunca tuvo una rivalidad con Belinda a pesar de que todos los niños, de entonces, lo pensaban así.

“Entiendo que es un morbo ahí de adolescente que se quedó ahí guardado y que a veces es difícil superar la secundaria y que ahí se va a quedar y entonces si tienes como la oportunidad de aclarar esa duda de tu yo del pasado la vas a preguntar, pero a mí me da igual la verdad. Nunca en la vida tuve ningún problema ni en ese entonces que me preguntaban y que me buscaban para que dijera algo feo ni ahora la verdad”, aseguró.

Los problemas para Luján llegaron en cuanto entró a la producción, pues el elenco ya contaba con una gira y afirma que sentía mucho estrés debido a que el público esperaba ver a Belinda y no a ella.

“Yo empecé al aire y a la semana nos fuimos de gira a Zacatecas. Esa semana fue la peor para mí, la peor de mi vida, porque yo tenía un estrés horrible de irme a presentar en vivo mientras yo pensaba que esperaban a alguien más”, detalló.

La actriz describe que llegó al concierto con pánico, pero que todo mejoró al momento de ver que la gente le aplaudía y aceptaba.

“Ya después vino como todo un rollo pero ni siquiera fue inmediato, fue hace 8 años, o sea que empezaron a decir la gente de ese momento que creció y que empezó a hacer chiste y está bien, o sea no pasa nada... en el momento, lo que yo viví en esa edad tan crítica, siempre estuve a salvo. Y lo peor que me dijeron fue que no imponía moda, o sea cosas de niños. Nada grave”, comentó Daniela acerca de las declaraciones de Belinda cuando era apenas una niña.

Cabe señalar que en 2017 Belinda ofreció una entrevista para el programa ‘’El minuto que cambió mi destino’’, en el que habla de aquella ocasión en la que se refirió a Daniela como ‘’una niña que no imponía moda’’.

“He visto unas entrevistas en donde yo decía unas cosas horribles, no sé qué decía que prefiero no recordarlo… lo que recuerdo es que ya tenía yo otros compromisos y al momento de que alargan la novela ya tenía yo esos compromisos y no los podía dejar y entonces decidí empezar mi carrera como solista, empezar a hacer música, empezar a hacer un disco, creo que fue la mejor decisión porque aprendí mucho ya que he tenido altas y bajas en mi carrera y en mi vida”, comentó.