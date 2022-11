Daniela Castro regresa a la tienda de EU donde fue arrestada por presunto robo

Ciudad de México.- Luego de que hace cuatro años fuera arrestada al ser acusada de robar varias prendas en una tienda departamental en Estados Unidos, Daniela Castro regresó a ese lugar.

A pesar de que la acusación no prosperó, esta vez la actriz presumió en sus redes sociales, su regreso con la frente en alto a la tienda Saks Fifth Avenue Off 5th.

Te puede interesar: Soy inocente y se cometió una injusticia: Daniela Castro

A través de Instagram, Castro compartió un video donde muestra que todo ese escándalo fue un malentendido, pues aparece pagando todas las prendas que eligió en el lugar. Pues gracias al incidente que sufrió antes de la pandemia mucha gente la tachó de cleptómana.

La verdad siempre sale a la luz

“En la vida, la verdad y justicia siempre sale a la luz -02 de noviembre de 2022- ¡Los amo!”, escribió en la publicación presumiendo que puede volver al local sin ningún tipo inconveniente.

Te puede interesar: Daniela Castro hace petición a su padre a escasos días de su muerte

Cabe señalar que desde aquella controversia la vida profesional de Daniela no volvió a ser la misma, pues su última aparición en la pantalla chica fue en la telenovela ‘Me declaro culpable’, transmitida meses antes de su detención.

Fue en 2018 cuando guardias de seguridad detuvieron a la actriz mientras intentaba salir de la exclusiva tienda, pues alegaban que no había pagado algunas prendas. Posteriormente se dio a conocer que Castro tuvo que pagar 815 dólares (aproximadamente 16 mil pesos) para quedar en libertad.

Te puede interesar: Circula presunto audio de Daniela Castro hablando de robo

Fotos: Agencia México Daniel Castro DanielaDadddddddddddddddd

Aclara Daniela Castro el malentendido

La intérprete negó en todo momento los cargos, por lo que los abogados de la actriz demostraron que todo se trató de una equivocación, pues Daniela habría ido a la tienda con bolsas de ropa y accesorios que planeaba regresar, y por error metió otras prendas.

“He vivido la experiencia más difícil de mi vida. He sido juzgada, crucificada y señalada, derrotada y humillada”, manifestó la actriz en su momento.