Daniela Castro exigirá disculpa pública a tienda que la acusó de robo

MÉXICO.- Daniela Castro reveló en entrevista para el programa Hoy que buscará junto a sus abogados que la tienda que la señaló de robo le ofrezca una disculpa pública.

Asegurando que vivió una etapa muy difícil y todavía no se recupera totalmente tras ser acusada de hurto, la actriz contó que a pesar de que ya no existen cargos en su contra, ahora desea que la tienda se retracte públicamente de ese señalamiento.

Me voy a recuperar en el momento en que se cierre este ciclo, no al 100, no, te mentiría, no puedo estar al 100, todavía no se aclara, yo lo puedo aclarar, lo pueden aclarar mis abogados, pero yo quiero una aclaración de otro nivel.

De la misma forma, Castro relató que tuvo que recurrir con un experto para recuperarse de esta mala experiencia. “Tuve que tomar terapia, mis hijas sufrieron bullying fuerte, y tuve varios eventos en mi vida, se me empezó a caer el pelo por estrés, una serie de cosas”.

Finalmente, Daniela subrayó que, a pesar de todo este suceso, no ha perdido la seguridad para entrar en las tiendas. “Cómo me voy a traumar, no voy a dejar de hacer shopping, discúlpame, yo voy con mi frente en alto a todos los lugares”.