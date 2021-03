Daniela Berriel revela que Eduardo Ojeda intentó hackear su Whatsapp

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Berriel impactó a sus seguidores de Instagram al denunciar que Eduardo Ojeda la violó y que su amigo Gonzalo Peña fue cómplice del crimen.

Aunque la denuncia está interpuesta desde hace más de un año, apenas fue este fin que, tras revelar este hecho en redes sociales, las autoridades por fin procedieron a arrestar a Eduardo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ahora, en una entrevista a “Venga la Alegría”, Daniela comentó que luego de hacer la denuncia en Instagram, el actor intentó hackear su Whatsapp en un intento por eliminar evidencia.

A mí me hackearon el Whatsapp y cuando quise recuperarlo me salía un correo que decía Ojeda abogados, que ellos tenían como toda mi información de Whatspp, ahí fue cuando entendí y dije que todo estaba muy raro. Cuando vi el apellido, la verdad ahí fue donde me dio muchísimo miedo”, contó Daniela.

¡Esta es la segunda parte de la entrevista exclusiva con Daniela Berriel, donde nos comparte que tiene temor que su agresión quede impune! ���� #VLA #MujeresVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/SAxDaNEfNE — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 8, 2021

A pesar del temor que tuvo por publicar el video en el que narró su violación, de inmediato la invadió una sensación de paz y empoderamiento.

“Con miedo subí este video, con miedo denuncié, pero después de pasar este proceso de miedo, después de pasar este gran escalón, se siente demasiada paz”, dijo Berriel.

Y no solo eso, pues con su denuncia más mujeres se acercaron a ella para contarle que también fueron agredidas por Eduardo.

“Ya empezaron a llegarme mensajes de Eduardo, de que no es la primera vez que pasa, no una violación, pero sí tipo de acoso. No sabemos si hay una víctima más, hasta que no se atreve una a alzar la voz”, detalló la famosa.

“Las personas tienen que aprender que cada acción tiene una consecuencia y que si las personas son capaces de violar, que la consecuencia es la cárcel”, finalizó.

Daniela narró este fin de semana que hace un año, Gonzalo Peña la invitó a un viaje a Acapulco con otras parejas. Sin embargo, aprovechándose de que se encontraba él, en compañía de Eduardo Ojeda, comenzaron a tocarla sin su consentimiento, siendo este último quien la violó, mientras que el primero no hizo nada para impedirlo.