Daniela Berriel otorga perdón a Gonzalo Peña

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos meses la actriz Daniela Berriel declaró que había sido abusada sexualmente por un hombre de nombre Eduardo Ojeda y quien había sido testigo de este hecho era el también actor Gonzalo Peña.

Ahora el actor declaró a favor de Daniela y mencionó que fue Eduardo quién la agredió sexualmente, por este motivo la actriz ha informado que ha cedido el perdón a Peña.

Esta información se dio a conocer durante una rueda de prensa convocada por Daniela y sus abogados, donde se informó que después que Gonzalo Peña declarara ante sus abogados y un notario que Eduardo Ojeda había abusado de la actriz, Daniela le otorgó el perdón.

“Esas declaraciones tuvieron como consecuencia que Daniela manifestara ante el Ministerio Público y quedara establecido que la única persona que la había agredido era Eduardo Ojeda, que Gonzalo Peña no la había violado, que sólo había estado presente. La segunda declaración otorgaba el perdón a Gonzalo Peña por el delito de abuso sexual”, mencionó uno de los abogados de la actriz.

Los abogados explicaron que cuando Daniela Berriel le otorgó el perdón a Gonzalo Peña se solicitó a las autoridades que le retiraran al actor la orden de aprehensión que tenía en su contra, sin embargo, esto no se ha hecho por lo que Gonzalo no puede venir a México a declarar en el caso, ya que se rumora que el histrión se encuentra en España.

“Una vez que Daniela realizó la declaración, se solicitó al gobierno de Guerrero una audiencia de control a efecto que se cancelara la orden de aprehensión girada en contra de Gonzalo Peña, pero a la fecha, más de 30 días, no se ha hecho esa cancelación, sin embargo, el 9 de junio del 2021 el fiscal general del estado de Guerrero mediante a un acuerdo ministerial se desistió de la acción penal en contra de Gonzalo Peña", afirmaron los abogados.



Daniela acusa a autoridades de proteger a su agresor

Por otra parte, los abogados de la actriz mencionaron que el 25 de junio se llevaría a cabo una audiencia en Guerrero, estado en donde se hizo la denuncia de abuso sexual, en dicha audiencia le preguntaría a Daniela si no tenía una oposición después de otorgarle el perdón a Gonzalo Peña, sin embargo, un día antes les notificaron que la audiencia se cancelaba.

“El jueves 24 de junio a las 9 de la noche recibimos una notificación en la que a petición del fiscal del estado de Guerreo se suspendía esa audiencia, esto con la finalidad de que Gonzalo Peña no pueda venir a México y manifestar ante la autoridad lo que ya manifestó ante notario público y su defensa, manifestar que quien violó a Daniela fue Eduardo Ojeda”, confirmó el grupo de abogados.

El equipo de abogados comentó que han solicitado a las autoridades de Guerrero tener acceso a las pruebas de genética que se obtuvieron de Daniela y su agresor, algo que les han negado, sin embargo, a la defensa del acusado les permitieron revisarlas de inmediato.

“Solicitamos la intervención de un perito en química forense especialista en genética para que este perito tuviera acceso a las muestras de material genético que tiene bajo resguardo la fiscalía. Las muestras son de Daniela Berriel y de Eduardo Ojeda, a esas muestras la defensa de Eduardo tuvo acceso en 24 horas y emitieron dictamen en 48 horas, a nuestro perito se le ha sido negado”, destacó.

Los representantes legales de Daniela Berriel han señalado en diversas ocasiones que sufren de una obstrucción de la justicia en el proceso y que las autoridades del estado de Guerrero están protegiendo al agresor de la actriz.

Los abogados también adelantaron que se va a realizar una audiencia con un magistrado, quien podría determinar si se gira orden de aprehensión en contra de Eduardo Ojeda, ya que una vez que fue detenido, un juez ordenó su liberación posterior.

Daniela Berriel asegura se han violado sus derechos

Con una visible molestia con las autoridades se apreció a la joven actriz, durante la rueda de prensa, después que ha mencionado que hay inconsistencias en su caso y que están protegiendo a la persona que abusó de ella.

“Les habla una mujer que está enojada con el gobierno de Guerrero porque no están respetando mis derechos, no respetan que estoy otorgando un perdón y que al testigo, Gonzalo Peña, no le están dando la libertad de declarar en presencia. No dejan que mis abogados entren a las muestras de genética, que es uno de los procesos más difíciles que una victima tiene que llevar. Sí se le permitió a Eduardo entrar a esa muestra de genética en 24 horas y a mí en 15 días no se me permite porque saben que va a salir a mi favor”, declaró la actriz.

Finalmente se pronunció sobre la audiencia que se realizará, donde se podría girar una orden de aprehensión en contra de Eduardo Ojeda.

“Todas las audiencias se han hecho presenciales y casualmente en esta, mis abogados pidieron que Eduardo estuviera presente y dijeron que va a ser vía Zoom porque si el magistrado gira orden de aprehensión contra Eduardo no van a tener la forma de agarrarlo. El gobierno de Guerrero me demuestra que está protegiendo a un violador, tengo la declaración de otra persona que estuvo en el cuarto y no se me permite que esté presente”, finalizó.