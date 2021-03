Daniela Berriel debe ampliar su declaración para que proceda la orden de aprehensión contra Gonzalo Peña

TIJUANA, B.C.- Daniela Berriel, quien en días recientes hizo pública su denuncia legal en contra de Eduardo Ojeda por presunta violación, además de señalar al actor Gonzalo Peña, por su presunta complicidad en el caso, aseguró que debe ampliar su declaración para que las autoridades detengan al artista nacido en España.

Ante la duda que surgió con respecto a que la policía únicamente realizó la captura de Eduardo y no de Gonzalo, la actriz explicó: “Tengo que ir a Acapulco, porque tengo que hacer la declaración un poco más larga”.

Tras asegurar que se siente “muchísimo” más tranquila por la detención de Eduardo, Barriel manifestó en entrevista para el programa Venga la Alegría que no descarta que Gonzalo también pague en prisión por el daño que le hizo.

“Es igual, según tengo yo entendido es cárcel también para los cómplices de violación”, puntualizó la también conductora y modelo.

Posteriormente, Berriel exhortó a las mujeres a realizar su denuncia ante las autoridades. “Yo estaba aterrada el día que hice la denuncia, pero ahora estoy profundamente orgullosa y profundamente feliz de que la hice”.

Agradeciendo el apoyo de su familia, la actriz confesó algunos detalles de su proceso de sanación que ha vivido en todos estos meses tras el momento amargo que sufrió.

“Fue un año difícil porque también tocó en cuarentena, entonces me tuve que encerrar, y estuve trabajándolo mucho, la verdad que sí encontré un camino de sanación, de encontrar un perdón, de volverme a enamorar de mí, y ese camino yo lo agradezco, porque me conocí, y conocí una valentía muy grande”, dijo entre lágrimas.

Sobre si sintió temor tras realizar la denuncia ante las autoridades, Daniela explicó: “tuve miedo de qué me pudiera pasar a mí, no sé si algo como físico, pero claro que tuve miedo, porque no sabía qué iba a proceder con esa denuncia porque Eduardo tiene influencias y no sabía qué iba a pasar conmigo, y me daba miedo porque tengo tres hermanas que son mujeres, y yo no quería que algo les pasara a ellas o que también le pasara a otra mujer con estas dos personas”.

Por último, y asegurando que el video que compartió en redes sociales fue su último recurso, Barriel dijo que hasta este momento el actor español no ha tratado de contactarla.