¡Daniel Radcliffe será papá! La estrella de Harry Potter espera a su primer hijo con Erin Darke

REINO UNIDO.- Según se dio a conocer recientemente, Daniel Radcliffe está esperando su primer hijo con su novia, la también actriz Erin Darke.

Un portavoz de la estrella de Harry Potter, de 33 años, confirmó la feliz noticia este sábado, informa el Daily Mail, agregando que Radcliffe y Darke, quienes han estado juntos durante más de una década, están "absolutamente emocionados" de convertirse en padres.

Daniel y Erin no podrían estar más felices de estar esperando. Están absolutamente emocionados y no pueden esperar para convertirse en una familia de tres. Le dijeron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento increíblemente emocionante", reveló una fuente cercana a la pareja a The Mirror.