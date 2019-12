Daniel Radcliffe podría interpretar a Spector en Moon Knight

ESTADOS UNIDOS.- Disney se encuentra trabajando en la elaboración de una serie sobre Marvel's Moon Knight, un programa que seguramente será diferente a cualquier otro programa que se habrá visto en el servicio de Disney+.

Richtman publicó que "Daniel Radcliffe es un nombre en la mezcla de Moon Knight" en su Patreon, por lo que el actor podría interpretar al personaje principal.

Cabe mencionar que Radcliffe, después de Harry Potter, se ha desempeñado en varios papeles más extravagantes como Horns y Swiss Army Man, y sus papeles más tradicionales incluso tenían un toque divertido y extraño, como su papel de Igor en Victor Frankenstein o Walter Mabry en Now You See Me 2.

Eso podría convertirlo en una excelente opción para interpretar a Spector, que a veces tiene un sentido del humor bastante retorcido y está acostumbrado a tener conversaciones con sus diversas personalidades y puede pasar de encantador a cruel en un instante.

Moon Knight es en realidad Marc Spector, un ex agente de la CIA que casi fue asesinado por un terrorista llamado Bushman pero fue salvado por el dios de la luna Khonshu. Después de derrotar a Bushman, se convertiría en el Caballero de la Luna y usaría el traje totalmente blanco que se ha convertido en su marca registrada.