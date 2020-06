Daniel Radcliffe le responde a J.K. Rowling

REINO UNIDO.- J.K. Rowling, escritora de la exitosa saga de libros “Harry Potter”, levantó polémica en redes sociales cuando, el sábado, publicó una serie de tweets donde se mostró en contra de la identidad de género para las personas trans y no binarias.

El día de hoy, Daniel Radcliffe, quien protagonizara la franquicia cinematográfica de “Harry Potter”, se unió a la discusión y defendió a las mujeres transgénero.

“Las mujeres transgénero son mujeres”, escribió Radcliffe en un ensayo publicado en el sitio web de Trevor Project, una Organización sin fines de lucro dedicada a intervenir crisis y prevenir el suicidio en la comunidad LGBTTQ.

Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que JK o yo".

El actor de 30 años citó que el 78% de los jóvenes transgénero y no binarios revelaron que han sido discriminados debido a su identidad de género.

"Está claro que necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños", escribió Radcliffe.

El sábado, Rowling publicó una serie de tuits en los que argumentó que la discusión sobre la identidad de género invalida el sexo biológico.

"Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad ", escribió Rowling.

“La idea de que las mujeres como yo, que hemos sido empáticas con las personas trans durante décadas, sintiendo parentesco porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres, es decir, a la violencia masculina, 'odian' a las personas trans porque piensan que el sexo es real y ha vivido consecuencias, es una tontería ".